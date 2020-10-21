В январе-сентябре 2020 г. организациями всех форм собственности Витебской области построено 2,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 179,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 93,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 51,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 76,7 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 50,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 34,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 19,4% от общего ввода по области.