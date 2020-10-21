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ЭКОНОМИКА РБ


ДОПУЩЕННЫЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАРЬЕРОВ НАРУШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ И ПРАВИЛ В РОГАЧЕВСКОМ РАЙОНЕ УСТРАНЕНЫ


15:23 21.10.2020

Комитет государственного контроля Гомельской области в ходе проведенных в мае-июне 2020 г. в Рогачевском районе проверок эффективности использования земель для добычи полезных ископаемых выявил ряд нарушений экологических норм и правил.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, государственным сельскохозяйственным учреждением «Турская сортоиспытательская станция» не была произведена своевременная рекультивация земельного участка, расположенного северо-восточнее д. Турск, площадью 0,4 га, предоставленного для разработки резерва грунта для внутрихозяйственного строительства (карьера). Срок пользования данным карьером, согласно решению Рогачевского райисполкома, истек 11 января 2020 года. В результате допущенных нарушений экологических норм и правил карьер стал местом сбора бытовых и строительных отходов.

По результатам мониторинга Комитетом области ГСХУ «Турская сортоиспытательская станция» выданы рекомендации по устранении выявленных нарушений. В результате сельскохозяйственное учреждение очистило и рекультивировало карьер, а земельный участок включило в пахотные земли.

Также государственными контролерами было установлено, что на подъездных путях к внутрихозяйственному карьеру КСУП «Новый путь» площадью 0,5 га, расположенному возле д. Зборов, отсутствовал шлагбаум, ограничивающий свободный доступ на территорию карьера, информационная табличка не содержала всех необходимых сведений. В результате земли карьера были загрязнены бытовыми отходами.

Аналогичные нарушения установлены еще в двух сельскохозяйственных предприятиях Рогачевского района.

После вмешательства Комитета госконтроля области все выявленные нарушения устранены.

О фактах нарушения природоохранного законодательства проинформированы Рогачевская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды и Рогачевский райисполком для принятия мер реагирования в рамках компетенций.
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