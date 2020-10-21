Приказ об утверждении новой редакции Положения об организации аттестации лиц, не сдавших экзамены, зачеты, не прошедших иные формы контроля результатов учебной деятельности, предусмотренные учебно-программной документацией, и ликвидации академической разницы в учебных планах в БГУ подписал 20 октября ректор Андрей Король.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, документ предусматривает отмену оплаты повторного прохождения мероприятий текущего контроля знаний студентов, который проводится по каждой дисциплине в зависимости от ее специфики.

Также расширена сфера применения данного Положения. Оно будет применяться в отношении слушателей программ переподготовки, подготовки к поступлению в учреждения образования Беларуси.

В новой редакции Положения оплата сохранена за повторное прохождение текущей, итоговой аттестации и при ликвидации академической разницы.