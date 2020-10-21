В январе-сентябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 9,8 млн тонн грузов, или 98,7% к январю-сентябрю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1 445,5 млн тонно-километров, или 99,9% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре 2020 г. воспользовалось 119,8 млн человек, или 85,8% к аналогичному периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 912,4 млн пассажиро-километров, или 80,6% к уровню января-сентября 2019 г.