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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОКРАТИЛИСЬ НА 1,3%
14:46 21.10.2020
В январе-сентябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 9,8 млн тонн грузов, или 98,7% к январю-сентябрю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1 445,5 млн тонно-километров, или 99,9% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре 2020 г. воспользовалось 119,8 млн человек, или 85,8% к аналогичному периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 912,4 млн пассажиро-километров, или 80,6% к уровню января-сентября 2019 г.
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