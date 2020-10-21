В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии полным ходом идет строительство нового корпуса. Вопрос строительства корпуса хирургии и трансплантологии по улице Семашко обсуждался на совещании, которое провел исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Он напомнил, что новый хирургический корпус планируется построить к середине 2021 года. По словам исполняющего обязанности министра, «на возведение хирургического корпуса в 2019 году было выделено 30 млн рублей. Из них 15 млн рублей были выделены из средств республиканской инвестиционной программы и столько же из средств местного бюджета. Освоение этих средств и строительство этого корпуса - это возможность для развития новых видов трансплантационных технологий в Беларуси».

По планам корпус рассчитан на 170 коек, его оснастят современным медицинским оборудованием. В одном здании будут располагаться самые высокотехнологичные направления современной хирургии. Здесь планируется сконцентрировать весь спектр хирургической помощи: экстренная и плановая помощь, хирургия печени, онкологическая хирургия, кардиохирургия и пульмонология.

На сегодня уже возведено здание, выполнены наружные инженерные сети, завершается отделка фасадов, ведутся внутренние отделочные работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, на совещании также были обсуждены вопросы строительства гематологического корпуса - сейчас завершается разработка проектной документации стации «Архитектурный проект». Планируется, что возведение новых зданий приведет к тому, что в центре станут возможными технологии оказания медпомощи по типу замкнутого цикла. Это значит, что каждый пациент, приходя в учреждение, в одном месте сможет получить все необходимое - начиная от анализов, диагностики и УЗИ до таких высокотехнологичных операций, как трансплантация, кардиохирургия, гематологическое лечение.

Участники совещания также обсудили выполнение задач по строительству нового радиологического корпуса в Минском онкодиспансере. Корпус оснащен четырьмя линейными ускорителями компании «Электа» в дополнение к уже работающим в онкоцентре двум таким аппаратам. В новом корпусе с 5-го по 8-й этажи разместились палаты на 240 мест и реанимационное отделение на 10 коек. 5-й и 6-й этажи отданы под два радиологических отделения для пациентов, которые проходят лучевую терапию, но не могут ежедневно возвращаться домой, поскольку им сложно передвигаться или у них есть угроза возникновения осложнений, к примеру кровотечения. Основная часть таких пациентов лечатся амбулаторно, поскольку современная лучевая терапия минимизирует осложнения от самого лечения. На 7-м и 8-м этажах разместились хирургические отделения, на 9-м этаже оборудован операционный блок и реанимация на 12 коек.

Исполняющий обязанности министра дал поручение заместителю министра Борису Андросюку и директору РУП «Дирекция строящегося предприятия Министерства здравоохранения Республики Беларусь» Василию Шубичу, подготовить ряд совещаний по проблемным вопросам строящихся объектов системы здравоохранения. Планируется, что в ближайшее время пройдут совещания по строительству зданий в 5-й клинической больнице Минска, в РНПЦ «Кардиология», РНПЦ «Мать и дитя». Кроме того, планируется провести выездные совещания специалистов на объектах регионального значения.