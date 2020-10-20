В Витебской области розничный товарооборот в январе- сентябре 2020 г. составил 3980,9 млн рублей, или 98,1% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,5% розничного товарооборота области, составил 3522,8 млн рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2020 г. составил 148,8 млн рублей, или 80,3% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.

В январе-сентябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 2247,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 86,8% к уровню января-сентября 2019 г.