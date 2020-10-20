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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УПАЛ НА 1,9%, ОПТОВЫЙ – НА 14,1%
13:33 21.10.2020
В Витебской области розничный товарооборот в январе- сентябре 2020 г. составил 3980,9 млн рублей, или 98,1% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,5% розничного товарооборота области, составил 3522,8 млн рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2020 г. составил 148,8 млн рублей, или 80,3% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.
В январе-сентябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 2247,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 86,8% к уровню января-сентября 2019 г.
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