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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТ МИНСКА ПЕРЕШЕЛ НА ОСЕННЕЕ-ЗИМНИЙ ГРАФИК РАБОТЫ
13:14 21.10.2020
Транспорт Минска перешел на осеннее-зимний график работы. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора ГП «Минсктранс» Виктор Тозик.
«Подвижной состав предприятия «Минсктранс» перешел на осеннее-зимний график работы. В этой связи изменено количество наземного транспорта в столице. В пиковые часы в городе работает 1115 автобусов, 600 троллейбусов и 98 трамваев, в непиковое время до 44% подвижного состава выводится из деятельности в связи с уменьшением количества пассажиров», - сказал он.
По его словам, в целом предприятие «Минсктранс» обеспечивает до 95% всех пассажироперевозок в столице.
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