Транспорт Минска перешел на осеннее-зимний график работы. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора ГП «Минсктранс» Виктор Тозик.

«Подвижной состав предприятия «Минсктранс» перешел на осеннее-зимний график работы. В этой связи изменено количество наземного транспорта в столице. В пиковые часы в городе работает 1115 автобусов, 600 троллейбусов и 98 трамваев, в непиковое время до 44% подвижного состава выводится из деятельности в связи с уменьшением количества пассажиров», - сказал он.

По его словам, в целом предприятие «Минсктранс» обеспечивает до 95% всех пассажироперевозок в столице.