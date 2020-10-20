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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ ПРОВЕЛА ПЕРВЫЕ ТРАНЗИТНЫЕ СДЕЛКИ ПО СУХОМУ МОЛОКУ


12:52 21.10.2020

В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) прошли первые транзитные сделки по реализации сухого молока.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, реализовано 60 тонн сухого обезжиренного молока на общую сумму 11,6 млн RUB (380 тыс. BYN по актуальному курсу).

Продавцами и покупателями выступили российские компании, которые для снижения коммерческих рисков предпочли воспользоваться белорусской биржевой площадкой.

«При работе на внебиржевом рынке всегда есть риск невыполнения договорных обязательств одной из сторон. На биржевой площадке такая возможность сведена к минимуму за счет применения механизма биржевого задатка, расчетов через счета биржи, схемы «поставка против платежа» и других инструментов контроля за исполнением сделок», – пояснили в пресс-службе БУТБ.

В целом транзитные биржевые сделки в текущем году совершались только в секции промышленных и потребительских товаров. По итогам девяти месяцев их количество достигло 64. Участниками сделок были
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