В январе- сентябре 2020 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 10 954,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,6% к уровню января-сентября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,9%, в обрабатывающей промышленности – 97,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 94%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,2%.

В 8 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-сентябрь 2020 г. превысил уровень января-сентября 2019 г. В производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры прирост составил 26,3%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации – 10,2%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 7,6%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – 2,6%.