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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕВЯТЬ НОВЫХ МАРШРУТОВ ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА ОТКРЫТО В МИНСКЕ В 2020 ГОДУ
11:33 21.10.2020
В Минске в 2020 году открыто девять новых маршрутов городского наземного транспорта. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь» Александр Каптюх.
«Сегодня в столице работает 199 маршрутов автобусов, 8 - электробусов, 89 - троллейбусов, 8 - трамваев. И пока еще две линии метрополитена. Также работают маршрутные такси по 43 маршрутам. Ближайшая оптимизация сети наземных видов общественного транспорта в Минске будет связана с открытием участка третьей линии метро. Это произойдет постепенно, с запуском поездов новой ветки», - сказал он.
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