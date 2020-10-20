В Минске в 2020 году открыто девять новых маршрутов городского наземного транспорта. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь» Александр Каптюх.

«Сегодня в столице работает 199 маршрутов автобусов, 8 - электробусов, 89 - троллейбусов, 8 - трамваев. И пока еще две линии метрополитена. Также работают маршрутные такси по 43 маршрутам. Ближайшая оптимизация сети наземных видов общественного транспорта в Минске будет связана с открытием участка третьей линии метро. Это произойдет постепенно, с запуском поездов новой ветки», - сказал он.