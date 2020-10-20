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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ОСВОИЛИ ПОЧТИ 7,9 МЛН РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ


11:20 21.10.2020

За январь-сентябрь 2020 года в целом по холдингу «Белресурсы» освоено 7890,9 тыс. рублей инвестиций в основной капитал, что превышает плановое задание на 1028,3 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в настоящее время реализуется 3 крупных инвестиционных проекта, завершение которых планируется в 2020-2021 годах.

Так, в ОАО «Медпласт» организуется производство инновационной продукции медицинского назначения (вакутайнеры) с использованием современной технологии на ОАО «Медпласт» (в рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция изолированного помещения с инвентарным номером 350/D-178968 (помещение общественного питания) в Гомеле (ул. Объездная, 12-2) под производственное помещение (производство контейнеров для сбора образцов венозной крови, одноразовых)».

Проект является инновационным, его цель − создание производства принципиально новой для ОАО «Медпласт» и отечественной промышленности в целом продукции − одноразовых контейнеров для сбора образцов венозной крови (вакутайнеров) и одноразовых держателей для игл, соответствующих уровню мировых стандартов. Применение этой продукции позволит повысить быстроту, удобство и безопасность процедуры взятия биологического материала, сократить время пробоподготовки при выполнении клинических лабораторных исследований, снизить количество статистических неопределённостей и источников ошибок на преаналитическом этапе исследования, а также увеличить качество проводимых исследований и воспроизводимость результатов.

В ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» реализуется проект по замене экструзионно-выдувного оборудования. Реализация проекта позволит изготавливать такие упаковочные изделия как канистры культурно-бытового назначения, канистры для хранения и транспортировки светлых нефтепродуктов и опасных грузов принципиально новых конструкций, уменьшить на 80% потребление электрической энергии на выпуск одной единицы продукции, использовать до 30% вторичных полимерных материалов собственного производства при изготовлении изделий, снизить себестоимость выпускаемой продукции и повысить её конкурентоспособность.

ОАО «БЕЛХИМ» на площадях приобретенного в июле 2020 года производственного комплекса в Фаниполе планирует в 2021-2022 годах запустить производство широкой номенклатуры полиэтиленовой стретч-пленки (пищевой и технической) мощностью до 1750 кг/час в зависимости от толщины выпускаемой пленки, что позволит в значительной степени заместить на рынке Беларуси импортную продукцию. Приобретенное оборудование позволяет выпускать стетч-пленку толщиной от 8 до 50 мкм.
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