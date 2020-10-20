ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОКРАТИЛСЯ НА 1,9%

11:06 21.10.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь- сентябрь 2020 года в текущих ценах составил 8726,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,9% меньше к уровню января- сентября 2019 г.