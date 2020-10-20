По оценке Минэкономики, рост ВВП Беларуси в 2021 году может составить 1,8%. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков 20 октября на заседании Совета министров, где обсуждались проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год.

Он пояснил, что ставка делается на рост внутреннего потребления со стороны населения, вторая составляющая роста ВВП - наращивание инвестиций, третий фактор - экспорт.

Министр отметил, что для обеспечения социальной стабильности, роста благосостояния населения и запуска нового инвестиционного цикла для восстановительного роста экономики подготовлен проект указа, который состоит из двух блоков - социального и экономического.

«Первое из четырех ключевых направлений социального блока связано с доходами населения. Стоит задача обеспечить прирост доходов людей более чем на 7% в номинальном выражении, вторая задача - не допустить роста цен на социально значимые товары выше уровня инфляции. Третья - уровень безработицы не должен превысить 4,4%. Четвертая задача - построить в 2021 году около 4 млн кв. м жилья, из них приблизительно 1 млн кв. м - с господдержкой, – сказал чиновник, которого цитирует сайт правительства.

В экономическом блоке ставится задача запустить новый инвестиционный цикл для восстановления роста экономики.

"Мы видим, что объем инвестиций может возрасти до Br34 млрд. Из этого объема 70% инвестиций будет направлено на модернизацию и создание новых производств", - рассказал про ожидания Александр Червяков.