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ЭКОНОМИКА РБ
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ЧП НА СВЕТЛОГОРСКОМ ЦКК
09:56 21.10.2020
Управлением Следственного комитета по Гомельской области устанавливаются обстоятельства нарушения правил охраны труда, приведшего к гибели 40-летнего электросварщика, выполнявшего подрядные работы на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, предварительно установлено, что 19 октября работники Светлогорского монтажного управления – филиала ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1» выполняли на территории Светлогорского ЦКК огневые работы при прокладке трубопровода отвода паровоздушной смеси от клапанов бака с талловым маслом. Примерно в 10 часов 35 минут в месте выполнения работ произошел взрыв и начался пожар. В результате произошедшего электросварщика взрывной волной отбросило с верхней площадки бака на асфальтированную дорогу. Он скончался на месте происшествия.
Прибывшими на место сотрудниками МЧС возгорание было ликвидировано. Следователями совместно с сотрудниками ГКСЭ и Жлобинского межрайотдела областного управления Департамента государственной инспекции труда проведен осмотр места происшествия. Практическую помощь в проведении первоначальных следственных действий оказали сотрудники криминалистического отдела УСК по Гомельской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Следователи допрашивают должностных лиц комбината и подрядной организации, изучают изъятую документацию по порядку проведения огневых работ, по охране труда и технике безопасности. Назначено проведение ряда экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
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