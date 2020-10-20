Управлением Следственного комитета по Гомельской области устанавливаются обстоятельства нарушения правил охраны труда, приведшего к гибели 40-летнего электросварщика, выполнявшего подрядные работы на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, предварительно установлено, что 19 октября работники Светлогорского монтажного управления – филиала ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1» выполняли на территории Светлогорского ЦКК огневые работы при прокладке трубопровода отвода паровоздушной смеси от клапанов бака с талловым маслом. Примерно в 10 часов 35 минут в месте выполнения работ произошел взрыв и начался пожар. В результате произошедшего электросварщика взрывной волной отбросило с верхней площадки бака на асфальтированную дорогу. Он скончался на месте происшествия.

Прибывшими на место сотрудниками МЧС возгорание было ликвидировано. Следователями совместно с сотрудниками ГКСЭ и Жлобинского межрайотдела областного управления Департамента государственной инспекции труда проведен осмотр места происшествия. Практическую помощь в проведении первоначальных следственных действий оказали сотрудники криминалистического отдела УСК по Гомельской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Следователи допрашивают должностных лиц комбината и подрядной организации, изучают изъятую документацию по порядку проведения огневых работ, по охране труда и технике безопасности. Назначено проведение ряда экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.