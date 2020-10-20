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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» ЗАЙМЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ АЛЮМИНИЕВОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ РАМКИ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
09:49 21.10.2020
В СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый резидент.
Как сообщает сайт СЭЗ, компания «БАЗИСПРО-ГРУПП» планирует реализовывать инвестиционный проект по производству алюминиевой дистанционной рамки для светопрозрачных ограждающих конструкций, используемых при строительстве современных зданий.
На начальном этапе производство будет организовано на арендных площадях. В перспективе – строительство собственного завода.
Основными потребителями данной продукции станут белорусские строительные компании, а также строительные компании стран ближнего зарубежья.
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