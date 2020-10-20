В январе-сентябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Витебской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2045,6 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 2,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1727,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 4,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 179,2 тыс. тонн, молока произведено 617,9 тыс. тонн.

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 173,2 тыс. тонн, молока произведено 572,4 тыс. тонн.

На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях крупного рогатого скота насчитывалось 535,9 тыс. голов, или 100,7% к уровню 1 октября 2019 г., в том числе коров – 189,6 тыс. голов (на 2,3% больше). Численность свиней составила 440 тыс. голов, что на 1,5% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2020 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1077,3 тыс. тонн, что на 10% больше, чем на соответствующую дату 2019 года, средняя урожайность получена 31 центнер с одного гектара убранной площади против 29,7 центнера в предыдущем году.

На начало октября текущего года картофель убран с 71,9% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 47,4 тыс. тонн при средней урожайности 354 центнера с одного гектара.

Овощи убраны с 41,6% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 5,2 тыс. тонн при средней урожайности 409 центнеров с одного гектара.

На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 149,9 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 55,3 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 3,3 тыс. гектаров.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1230,3 тыс. тонн комовых единиц, или 113,5% к 1 октября 2019 г., из них кормов из трав – 824,9 тыс. тонн (114,2%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 21,9 центнера кормовых единиц, что на 12,3% больше, чем на соответствующую дату 2019 г., из них кормов из трав – 20,3 центнера (на 13,4% больше).