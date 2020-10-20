|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОЖИДАЕТ В 2021 ГОДУ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ И ЗАПУСК НОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ЦИКЛА
09:20 21.10.2020
В Беларуси в 2021 году ожидается восстановительный рост экономики и запуск нового инвестиционного цикла. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко 20 октября на заседании Совета министров, где обсуждались проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год.
"На заседании Президиума определились, что 2021 год - это год восстановительного роста экономики, год запуска нового инвестиционного цикла. Главное - за счет каких ресурсов и инструментов экономической политики будет обеспечиваться достижение прогнозного параметра инвестиций", - отметил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
По его мнению, без роста инвестиций в основной капитал экономический рост опережающими темпами для Беларуси невозможен.
При этом он подчеркнул, что выполнение этой задачи должно базироваться на решении проблем "застарелой триады экономического риска" - это неустойчивое финансовое положение, высокий уровень закредитованности и недостаток собственных оборотных средств у организаций реального сектора экономики.
Премьер-министр обратил внимание, что основным индикатором при доработке прогноза социально-экономического развития на 2021 год было повышение уровня и качества жизни населения. Среди приоритетов он также назвал "стимулирование деловой и инвестиционной активности экономических агентов, прежде всего на основе достижения не количественных, а качественных показателей экономического развития".
"Как я вижу из представленных материалов, в основном достигнуто понимание по ключевым вопросам. Если остаются разногласия, то сегодня их надо обсудить и окончательно снять", - резюмировал Роман Головченко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2020
Курсы в банках
на 21.10.2020
Конвертация в банках
на 21.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте