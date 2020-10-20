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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОЖИДАЕТ В 2021 ГОДУ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ И ЗАПУСК НОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ЦИКЛА


09:20 21.10.2020

В Беларуси в 2021 году ожидается восстановительный рост экономики и запуск нового инвестиционного цикла. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко 20 октября на заседании Совета министров, где обсуждались проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год.

"На заседании Президиума определились, что 2021 год - это год восстановительного роста экономики, год запуска нового инвестиционного цикла. Главное - за счет каких ресурсов и инструментов экономической политики будет обеспечиваться достижение прогнозного параметра инвестиций", - отметил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

По его мнению, без роста инвестиций в основной капитал экономический рост опережающими темпами для Беларуси невозможен.

При этом он подчеркнул, что выполнение этой задачи должно базироваться на решении проблем "застарелой триады экономического риска" - это неустойчивое финансовое положение, высокий уровень закредитованности и недостаток собственных оборотных средств у организаций реального сектора экономики.

Премьер-министр обратил внимание, что основным индикатором при доработке прогноза социально-экономического развития на 2021 год было повышение уровня и качества жизни населения. Среди приоритетов он также назвал "стимулирование деловой и инвестиционной активности экономических агентов, прежде всего на основе достижения не количественных, а качественных показателей экономического развития".

"Как я вижу из представленных материалов, в основном достигнуто понимание по ключевым вопросам. Если остаются разногласия, то сегодня их надо обсудить и окончательно снять", - резюмировал Роман Головченко.
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