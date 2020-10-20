|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС ПОЧТИ НА 1%, ОПТОВЫЙ – СНИЗИЛСЯ НА 2,6%
18:20 20.10.2020
В Брестской области розничный товарооборот в январе-сентябре 2020 г. составил 4746,9 млн рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах к уровню января- сентября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,6 рубля против 11,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,1% розничного товарооборота области, в январе-сентябре 2020 г. составил 4228,9 млн рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2020 г. составил 165,4 млн рублей, или 82% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
В январе-сентябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 3353,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,4% к уровню января-сентября 2019 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2020
Курсы в банках
на 20.10.2020
Конвертация в банках
на 20.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте