В Брестской области розничный товарооборот в январе-сентябре 2020 г. составил 4746,9 млн рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах к уровню января- сентября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,6 рубля против 11,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,1% розничного товарооборота области, в январе-сентябре 2020 г. составил 4228,9 млн рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2020 г. составил 165,4 млн рублей, или 82% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-сентябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 3353,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,4% к уровню января-сентября 2019 г.