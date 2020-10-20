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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ОРГАНИЗОВАЛА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА В СООБЩЕНИИ БЕЛАРУСЬ- ПОЛЬША ПО НОВОМУ МАРШРУТУ
18:18 20.10.2020
Белорусская железная дорога организовала перевозку груза в сообщении Беларусь-Польша по новому маршруту.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 14 октября 2020 года со станции Борисов отправлен первый полносоставный поезд из 30 вагонов-щеповозов, который доставил партию древесной щепы в адрес польского получателя. Маршрут перевозки организован с участием АО «Укрзалізниця» и ширококолейной железной дороги в Республике Польша (ООО ПКП Металлургическая Ширококолейная Дорога).
Для организации данной перевозки использованы специализированные вагоны-щеповозы повышенной вместимости. Отправка партии груза организованным поездом позволяет ускорить его проследование по всему маршруту. При этом благодаря доставке по ширококолейной железной дороге в Польше отсутствует необходимость перегруза в вагоны западноевропейской колеи на пограничных станциях.
Организация перевозки по данному маршруту призвана помочь белорусским отправителям выстроить логистику поставки продукции в южные и юго-восточные регионы Польши и позволит в дальнейшем использовать дополнительные альтернативные маршруты при организации перевозок грузов железнодорожным транспортом.
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