В январе-сентябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 17,1 млн тонн грузов, или 89,7% к январю-сентябрю 2019.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 4 130 млн т.км, или 100,2% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре 2020 г. воспользовались 118,4 млн человек, или 84,4% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот транспорта составил 759,3 млн пассажиро-километров, или 79,1% к уровню января-сентября 2019 г.