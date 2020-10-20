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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УПАЛИ НА 10,3%
18:08 20.10.2020
В январе-сентябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 17,1 млн тонн грузов, или 89,7% к январю-сентябрю 2019.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 4 130 млн т.км, или 100,2% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре 2020 г. воспользовались 118,4 млн человек, или 84,4% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот транспорта составил 759,3 млн пассажиро-километров, или 79,1% к уровню января-сентября 2019 г.
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