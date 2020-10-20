В ходе прошедшей 17 октября во всех регионах Беларуси акции «Чистый лес» убрано около 4,5 тысячи кубометров мусора и захламленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, наведен порядок вдоль придорожных полос, благоустроены места вблизи мемориальных комплексов, памятных знаков и других объектах. На площади почти в 1300 га дополнительно высажено 1353 481 деревьев.

Всего участие в добровольной республиканской акции приняли 38 852 волонтеров. Активнее всего акцию поддержали в Гомельской (8306 добровольцев) и Могилевской (7465) областях. Работа была организована на 2288 объектах по всей стране.