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ЭКОНОМИКА РБ
В ХОДЕ АКЦИИ «ЧИСТЫЙ ЛЕС» В БЕЛАРУСИ УБРАЛИ ОКОЛО 4,5 ТЫСЯЧИ КУБОМЕТРОВ МУСОРА И ЗАХЛАМЛЕННОСТИ
17:59 20.10.2020
В ходе прошедшей 17 октября во всех регионах Беларуси акции «Чистый лес» убрано около 4,5 тысячи кубометров мусора и захламленности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, наведен порядок вдоль придорожных полос, благоустроены места вблизи мемориальных комплексов, памятных знаков и других объектах. На площади почти в 1300 га дополнительно высажено 1353 481 деревьев.
Всего участие в добровольной республиканской акции приняли 38 852 волонтеров. Активнее всего акцию поддержали в Гомельской (8306 добровольцев) и Могилевской (7465) областях. Работа была организована на 2288 объектах по всей стране.
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