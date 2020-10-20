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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОКРАТИЛОСЬ НА 0,6%
17:38 20.10.2020
В январе-сентябре 2020 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 9872 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января-сентября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 99,8%, в обрабатывающей промышленности – 99,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 99,5% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100%.
Индекс промышленного производства в сентябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2019 г. составил 100,2%, с августом 2020 г. – 104,5%.
Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января-сентября предыдущего года в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – на 5,3%, продуктов питания, напитков – на 4,6%, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов – на 4,4%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 2,6%.
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