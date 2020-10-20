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ЭКОНОМИКА РБ


ДВАДЦАТЬ 55-ТОННЫХ БЕЛАЗОВ ОТПРАВЛЕНЫ НА ПОЛУОСТРОВ ТАЙМЫР


17:12 20.10.2020

ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» возобновило поставки карьерной техники Заполярному филиалу ПАО ГМК «Норильский Никель», отгрузив в адрес предприятия двадцать карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 55 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, вся партия карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7555В изготовлена по техническому заданию и спецификациям, сформированным инженерами Заполярного филиала на основе опыта длительной эксплуатации подобного оборудования в реальных условиях горного производства.

«Можно с уверенностью сказать, что эта поставка уникальна. Во второй половине августа получено техническое задание на разработку новой эксклюзивной комплектации, а уже в начале осени БЕЛАЗ приступил к изготовлению 55-тонных карьерных самосвалов. В сентябре в Красноярский край было отгружено 13 машин, а еще 7 самосвалов – в октябре. Вся техника отправилась по железной дороге в порт Дудинка – единственный в мире порт, работающий в режиме круглогодичной навигации в условиях Крайнего Севера. Отсюда 55-тонники «БЕЛАЗ» будут направлены на место сборки и последующей эксплуатации2, - рассказали на предприятии.

Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7555В в арктическом исполнении максимально подходят для эксплуатации в суровых условиях Заполярья. Даже в условиях температурного минимума, при температуре до минус 50 градусов, повышенной ветрености, метелей и снежных заносов 55-тонные машины имеют высокие эксплуатационные характеристики, экономичны по расходу горючего и смазочных материалов. Водительские кабины имеют оптимальную обзорность, эргономичную систему управления, оборудованы удобными сиденьями и климатическими системами.

Новые «БЕЛАЗы» будут осуществлять транспортировку горной массы в отвалы и на технологические переделы Заполярного филиала, вывоз отвальных шлаков металлургических переделов, производить отсыпку строительных площадок и т.д.

Оператором по поставке, сборке и сервисному сопровождению отгруженной техники является ООО «БелТрансЛогистик» – официальный представитель ОАО «БЕЛАЗ» на территории Российской Федерации. Одержать победу в тендерной процедуре позволили постоянный контакт дилера с руководством ПАО ГМК «Норильский Никель», совместное посещение мест эксплуатации, где осуществляется современная высокотехнологичная сервисная поддержка техники «БЕЛАЗ», а также внедрение на производстве инновационных технологий, отвечающих современным требованиям рынка.

Заполярный филиал ПАО ГМК «Норильский Никель», лидер горно-металлургической промышленности России, расположен на полуострове Таймыр (Красноярский край) и осуществляет свою деятельность на Северо-Сибирской никеленосной металлогенической провинции. Норильская руда уникальна: содержание никеля в основной массе руды достигает 3% и более.
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