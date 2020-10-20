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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УПАЛ НА 1,2%
16:34 20.10.2020
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-сентябрь 2020 года в текущих ценах составил 10 041,5 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 1,2% меньше к уровню января-сентября 2019 г.
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