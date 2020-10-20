Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал ситуацию с очередями на границе.

Согласно сообщению ведомства, грузовики не «застряли» и не «стоят в заторе или пробке», а постоянно двигаются. Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления. Если сопредельное государство не «забирает» транспорт, то и место для запуска новых грузовиков в белорусском пункте пропуска не освобождается.

Число грузовиков, следующих за рубеж, увеличивается к выходным и в понедельник – одни грузоперевозчики стараются закрыть все вопросы к концу рабочей недели, другие только начинают работать.

Сопредельные страны в условиях COVID-19 закрыли ряд пунктов пропуска, что увеличило нагрузку на работающие погранпереходы. Так, Литва не осуществляет пропуск в двух из шести имеющихся автомобильных, с польской стороны также два пункта пропуска из шести не функционируют. При этом украинская сторона закрыла пять точек пересечения границы из двенадцати.