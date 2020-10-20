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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 4,9 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
15:47 20.10.2020
В январе- сентябре 2020 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 4,9 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 443,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 270,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 61% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 207,4 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 137,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 100,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 22,6% от общего ввода по области.
В январе-сентябре 2020 г. введено в эксплуатацию 50 многоквартирных энергоэффективных жилых домов общей площадью 232,6 тыс. квадратных метров, что составляет 96,5% в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья без учета индивидуальных застройщиков.
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