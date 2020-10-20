ЭКОНОМИКА РБ

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ БЕЛАРУСИ ПРОИЗОШЛИ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

15:38 20.10.2020 Лукашенко рассмотрел сегодня кадровые вопросы в высших учебных заведениях страны. Об этом сообщает его пресс-служба. Согласно информации, новым ректором МГЛУ назначена Наталья Лаптева, до этого занимавшая должность декана факультета немецкого языка. В БГУКИ ректором стала Наталья Карчевская, бывшая первый замминистра культуры, в БрГТУ - экс-проректор по учебной работе БНТУ Александр Баханович.