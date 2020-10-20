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ЭКОНОМИКА РБ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ БЕЛАРУСИ ПРОИЗОШЛИ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
15:38 20.10.2020
Лукашенко рассмотрел сегодня кадровые вопросы в высших учебных заведениях страны. Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, новым ректором МГЛУ назначена Наталья Лаптева, до этого занимавшая должность декана факультета немецкого языка.
В БГУКИ ректором стала Наталья Карчевская, бывшая первый замминистра культуры, в БрГТУ - экс-проректор по учебной работе БНТУ Александр Баханович.
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