Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 октября 2020 года выросло почти до 89 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 20 октября зарегистрированы 88 тыс. 909 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 80 тыс. 503 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 937 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 619 человек, число смертей от COVID-19 - на 4.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 2 млн 244 тыс. 310 тестов.