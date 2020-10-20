После 7 недель непрерывного снижения цен на вторичном рынке жилья зафиксирована нулевая динамика. Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю не изменился и составляет 1370 $/м2, пишет Realt.by.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за неделю, с 12 по 19 Октябрь 2020 года, снизилась на 0,1% и достигла отметки в 1312 $/м2.

Основная причина в остановке снижения цен кроется в новых объектах, которые вышли на рынок на минувшей неделе. Их средняя цена оказалась довольно высокой, что компенсировало снижение цен у других объявлений. Средний размер скидки по итогам отчетной недели составил 3,2%.

Динамика объема предложения остается положительной девятую неделю подряд. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 3%, вплотную приблизившись к историческому максимуму, который составляет 9759 квартир.

Предложение выросло во всех районах кроме Советского и Заводского. На общем фоне выделялись 2- и 3-комнатные квартиры, которых за неделю стало на 3,1−3,3% больше.

Изменение среднего уровня цен у различных типов квартир находилось в пределах +/- 0,2%. Сильнее всего за последний месяц подешевели квартиры с четырьмя комнатами (-2,0%).

В пяти районах города зафиксирована положительная динамика цен, что является редкостью для последних месяцев. Впрочем, ни в одном из них темпы роста не превысили 0.3%. Средний уровень цен на квартиры опустился в Центральном, Московском и Октябрьском районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке): Брест — 801 $/м2 (+0,1%), Витебск — 633 $/м2 (-0,1%), Гомель — 628 $/м2 (без изменений), Гродно — 724 $/м2 (+0,4%), Могилев — 663 $/м2 (+0,6%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 606 $/м2 (+0,4%), Солигорск — 847 $/м2 (+0,4%), Молодечно — 752 $/м2 (-0,6%), Жодино — 715 $/м2 (+0,9%), Слуцк — 580 $/м2 (без изменений).