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ЭКОНОМИКА РБ
BECLOUD ПРЕДСТАВИТ ВОЗМОЖНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ ГОСОРГАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
14:23 20.10.2020
21-23 октября в Гомеле пройдет семинар «Цифровизация государственных органов и организаций с применением действующего законодательства. Информационная безопасность: от теории к практике», сообщает пресс-служба компании beCloud.
На семинаре руководство beCloud проведет презентацию возможностей республиканской платформы, действующей на основе технологий облачных вычислений (Республиканская облачная платформа).
Кроме того, будут обсуждаться механизмы перехода государственных органов и организаций в Государственное облако, созданное на базе Республиканской облачной платформы, оператором которой является компания beCloud.
Еще один большой блок мероприятия будет посвящен информационной безопасности используемых госсектором информационно-коммуникационных ресурсов.
Региональное мероприятие, посвященное цифровизации государственных органов и организаций, соберет представителей госсектора Гомеля и Гомельской области.
Организаторами встречи выступают Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) и облачный оператор beCloud.
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