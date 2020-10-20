21-23 октября в Гомеле пройдет семинар «Цифровизация государственных органов и организаций с применением действующего законодательства. Информационная безопасность: от теории к практике», сообщает пресс-служба компании beCloud.

На семинаре руководство beCloud проведет презентацию возможностей республиканской платформы, действующей на основе технологий облачных вычислений (Республиканская облачная платформа).

Кроме того, будут обсуждаться механизмы перехода государственных органов и организаций в Государственное облако, созданное на базе Республиканской облачной платформы, оператором которой является компания beCloud.

Еще один большой блок мероприятия будет посвящен информационной безопасности используемых госсектором информационно-коммуникационных ресурсов.

Региональное мероприятие, посвященное цифровизации государственных органов и организаций, соберет представителей госсектора Гомеля и Гомельской области.

Организаторами встречи выступают Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) и облачный оператор beCloud.