|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НЦИС ПРОВОДИТ В НОЯБРЕ ОБУЧАЮЩИЙ ОНЛАЙН-КУРС ПО ВВЕДЕНИЮ В ХОЗОБОРОТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
14:03 20.10.2020
Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) 3-5 ноября 2020 г. проведет обучающий онлайн-курс «Введение в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, перед участниками мероприятия в роли спикеров выступят эксперты в области коммерциализации, оценки, бухгалтерского учета и налогообложения объектов интеллектуальной собственности.
Заявку на обучение как для физических, так и для юридических лиц можно заполнить на официальном сайте НЦИС до 26 октября.
Более подробно с информацией о предстоящем онлайн-курсе можно ознакомиться по ссылке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2020
Курсы в банках
на 20.10.2020
Конвертация в банках
на 20.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте