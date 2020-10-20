Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) 3-5 ноября 2020 г. проведет обучающий онлайн-курс «Введение в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, перед участниками мероприятия в роли спикеров выступят эксперты в области коммерциализации, оценки, бухгалтерского учета и налогообложения объектов интеллектуальной собственности.

Заявку на обучение как для физических, так и для юридических лиц можно заполнить на официальном сайте НЦИС до 26 октября.

Более подробно с информацией о предстоящем онлайн-курсе можно ознакомиться по ссылке.