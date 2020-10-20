За январь-август 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11,2%, рентабельность продаж – 8,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 сентября 2020 г. составила 21,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 3,4 млрд рублей, или 15,8% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2020 г. составила 21,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,5 млрд рублей, или 7,2% от общего объема кредиторской задолженности.