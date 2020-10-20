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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫМ ГЕНДИРЕКТОРОМ ОАО "НАФТАН" НАЗНАЧЕН АНДРЕЙ СОЙКО
13:38 20.10.2020
Лукашенко сегодня назначил Андрея Сойко генеральным директором ОАО "Нафтан". Об этом сообщает его пресс-служба.
До этого Андрей Сойко работал в должности заместителя председателя концерна "Белнефтехим".
Согласно информации, произошли и другие кадровые назначенря.
Так, Лукашенко назначил Леонида Мартынюка своим помощником - инспектором по Могилевской области; Константина Бурака - руководителем Аппарата Совета министров.
Кроме того, Андрей Евдоченко назначен постоянным представителем Беларуси в Организации по запрещению химического оружия по совместительству, Максим Ермолович - постоянным представителем Беларуси при Международной морской организации по совместительству.
Дано также согласие на назначение Сергея Бартоша председателем Березовского райисполкома; Николая Мороза - председателем Ляховичского райисполкома; Александра Горошко - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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