Лукашенко сегодня назначил Андрея Сойко генеральным директором ОАО "Нафтан". Об этом сообщает его пресс-служба.

До этого Андрей Сойко работал в должности заместителя председателя концерна "Белнефтехим".

Согласно информации, произошли и другие кадровые назначенря.

Так, Лукашенко назначил Леонида Мартынюка своим помощником - инспектором по Могилевской области; Константина Бурака - руководителем Аппарата Совета министров.

Кроме того, Андрей Евдоченко назначен постоянным представителем Беларуси в Организации по запрещению химического оружия по совместительству, Максим Ермолович - постоянным представителем Беларуси при Международной морской организации по совместительству.

Дано также согласие на назначение Сергея Бартоша председателем Березовского райисполкома; Николая Мороза - председателем Ляховичского райисполкома; Александра Горошко - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.