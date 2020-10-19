В Минской области розничный товарооборот в январе-сентябре 2020 г. составил 6 546,3 млн рублей, или 112% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота области, в январе-сентябре 2020 г. составил 6 160,1 млн рублей, или 114% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2020 г. составил 214,6 млн рублей, или 87,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.

В январе-сентябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 10 177,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101% к уровню января-сентября 2019 г.