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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 12%, ОПТОВЫЙ – НА 1%
12:53 20.10.2020
В Минской области розничный товарооборот в январе-сентябре 2020 г. составил 6 546,3 млн рублей, или 112% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота области, в январе-сентябре 2020 г. составил 6 160,1 млн рублей, или 114% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.
Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2020 г. составил 214,6 млн рублей, или 87,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.
В январе-сентябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 10 177,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101% к уровню января-сентября 2019 г.
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