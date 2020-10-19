Минздрав утвердил методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, они предназначены для работников и посетителей коммерческих и некоммерческих организаций, предприятий, учреждений, а также индивидуальных предпринимателей.

Рекомендации направлены на снижение рисков распространения инфекции и сохранение здоровья в условиях пандемии COVID-19.

Ознакомиться с рекомендациями можно на сайте министерства.