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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19


12:42 20.10.2020

Минздрав утвердил методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, они предназначены для работников и посетителей коммерческих и некоммерческих организаций, предприятий, учреждений, а также индивидуальных предпринимателей.

Рекомендации направлены на снижение рисков распространения инфекции и сохранение здоровья в условиях пандемии COVID-19.

Ознакомиться с рекомендациями можно на сайте министерства.
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