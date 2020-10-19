|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19
12:42 20.10.2020
Минздрав утвердил методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, они предназначены для работников и посетителей коммерческих и некоммерческих организаций, предприятий, учреждений, а также индивидуальных предпринимателей.
Рекомендации направлены на снижение рисков распространения инфекции и сохранение здоровья в условиях пандемии COVID-19.
Ознакомиться с рекомендациями можно на сайте министерства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 19.10.2020
Курсы в банках
на 20.10.2020
Конвертация в банках
на 20.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте