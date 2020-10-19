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ЭКОНОМИКА РБ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК В МИНСКЕ МОГУТ ПРОДЛИТЬ
12:26 20.10.2020
Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев во время оперативного совещания 19 октября поручил не ограничивать продавцов и покупателей ярмарок датой 1 ноября.
По его словам, если на такой формат торговли есть спрос и позволят погодные условия, ярмарки по выходным в ноябре необходимо продолжить.
Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», ярмарки выходного дня проходят в столице с 12 сентября. За этот период их общий товарооборот составил почти 6 млн рублей. В них приняли участие около 13 тыс. производителей, в том числе фермерских хозяйств и физических лиц. Реализовано 3,4 тыс. тонн плодоовощной продукции на общую сумму 3,8 млн рублей.
Участникам ВОВ, инвалидам 1 и 2 группы, горожанам в возрасте более 80 лет оказывают помощь – бесплатную доставку покупок на дом. Услугой уже воспользовались более 1,5 тыс. человек.
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