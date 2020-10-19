К концу 2020 года ОАО «Витебский завод тракторных запасных частей» планирует выйти на четырехкратный годовой рост финансовых вложений в модернизацию.

Такой прогноз наиболее лаконично характеризует реализуемую на предприятии стратегию развития до 2030 года, пишет газета «Витебские вести».

Витебский производитель специализируется на выпуске узлов и деталей для Минского тракторного завода, в том числе запчастей для трактора «Беларус». В текущем году предприятие прирастает в объемах производства, получает больше выручки от реализации, наращивает экспорт (за 8 месяцев — 114,8%). По словам директора акционерного общества Олега Шимченко, на инвестиционные расходы нынче пойдет полностью годовой объем чистой прибыли. Причем из запланированных 2,5 млн рублей инвестиций в основной капитал удельный вес собственных средств превысит 72%.

К числу приоритетных модернизационных мероприятий 2020 года относится, безусловно, обновление станочного парка. Завод уже закупил три обрабатывающих центра известных мировых производителей KAFO и iMachine.

«Это позволило создать совершенно новую технологию изготовления тормозных дисков, которые по качеству составят достойную конкуренцию аналогичным изделиям европейских производителей», - отметил Олег Шимченко.

На данном этапе витебские машиностроители освоили выпуск всей линейки тормозных дисков под потребности Минского тракторного завода, в том числе для энергонасыщенных машин. Ввод в эксплуатацию современных металлорежущих центров позволит также нарастить мощности по другим корпусным деталям, снизить энергозатраты и в целом повысить уровень производственной культуры, уверен руководитель.

Еще одним значимым приобретением стал прибор для настройки нестандартного инструмента. Его миссия — повысить качество изготовления деталей и снизить риск возникновения брака за счет исключения погрешности режущего инструмента. Как пояснил директор, это достигается за счет того, что исключается метод пробного подхода (сделал подход, замерил размер и определил отклонение, после чего вносишь коррективы в положение инструмента).

В конце октября планируется установить координатно-измерительную машину Zeiss Contura. Оборудование позволит значительно сократить сроки проведения универсального обмера продукции, увеличит точность измерений, а в конечном итоге поможет добиться существенной экономии финансовых ресурсов. До конца года парк машин и механизмов пополнят торцешлифовальный и кругло-шлифовальный станки, что, помимо улучшения качественных параметров, даст возможность расширить потенциал предприятия в части выпуска технологической оснастки. Впервые планируется внедрить нитроцементацию — особый вид термической обработки с обогащением наружного слоя азотом и углеродом. В ближайшее время будет приобретена специальная печь. Это увеличит долговечность, надежность поверхностей деталей, пояснил Олег Шимченко.

Модернизация коснулась и очистных сооружений предприятия. Там установлены мощные фильтры, позволяющие обезвреживать промышленные стоки гальванического производства, причем на выходе вода получается по качеству близкой к питьевой. Кроме того, витебский производитель одним из первых в Беларуси внедрил технологию утилизации смазочно-охлаждающей жидкости. Все это, на первый взгляд, не связано с основными направлениями деятельности ВЗТЗЧ. Но внимание к экологическим вопросам, безусловно, позволит акционерному обществу нарастить репутационные активы.