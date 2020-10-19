В январе- сентябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 30,9 млн тонн грузов, или 100,3% к объему грузов, перевезенных в январе-сентябре 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 4 583,8 млн тонно-километров, или 99,8% к январю-сентябрю 2019 г.

Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре 2020 г. воспользовались 79,4 млн человек, что по сравнению с январем-сентябрём 2019 г. составляет 87,1%.

Пассажирооборот транспорта составил 968,2 млн пассажиро-километров, или 77,8% к уровню января-сентября 2019 г.