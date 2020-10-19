Компания Wargaming, разработчик популярной игры World of Tanks, перевезла из Минска в киевский офис около 200-300 сотрудников.

Официально в компании не подтвердили, но и не опровергли эти данные, передает AIN.UA со ссылкой на нескольких источников.

Пока неизвестно, останутся ли эти сотрудники работать в Киеве на долгое время или вернутся в Минск. Вместе с тем, по данным источников, компания планирует перевезти в Вильнюс около 500 сотрудников с семьями.

Всего в минском офисе Wargaming работает около 2000 человек.