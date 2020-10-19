ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в январе-сентябре 2020 года увеличило экспорт продукции в дальнее зарубежье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,6 раза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за девять месяцев 2020 года доля дальнего зарубежья в общем объеме отгрузки составила 43,8% (+36,4 п.п. к уровню января-сентября 2019-го), в сентябре – 46,8% (+36,1 п.п. к сентябрю 2019 года).

В Индию в сентябре отгружена очередная партия 130-тонных самосвалов, а в целом с начала года – 61 карьерный самосвал грузоподъемностью 130 тонн в рамках контракта на поставку 77 самосвалов.

После 6-летнего перерыва возобновились поставки в ЮАР: в эту страну отгружены 240-тонные карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75311.

В Алжир поставлены две большие партии 60-тонников, а также фронтальные погрузчики, а с 2019 года по сентябрь 2020 года суммарно реализовано уже 33 единицы техники.

Кроме того, поставлялась техника (карьерные самосвалы, бульдозеры, поливооросительные машины) в Монголию, Польшу, Болгарию, Боснию и Герцеговину.

На внутренний рынок за 9 месяцев реализовано 10,2% белазовской продукции, на экспорт отправлено 89,8%, из них в Российскую Федерацию – 33,1%, в другие страны ближнего зарубежья (Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Украину) – 12,9%.

Традиционно лидируют в объеме отгрузки техники карьерные самосвалы следующих классов грузоподъемности: 110–130 тонн – 37%, 45 тонн – 20% и 55–60 тонн – 18%.

До конца 2020 года ОАО «БЕЛАЗ» запланированы поставки карьерной техники в Россию, Казахстан, Украину, Монголию, Алжир, Индию, Индонезию и другие страны мира.

«В решении приоритетной задачи по экспансии техники «БЕЛАЗ» на рынки стран дальнего зарубежья с начала 2020 года предприятие достигло существенных успехов. Положительные результаты принесли активная маркетинговая политика по выходу и закреплению на новых рынках сбыта и постоянный поиск дополнительных возможностей для увеличения продаж по всему миру», - отметили на предприятии.