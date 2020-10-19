В январе-июле 2020 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 16 310,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,8% к уровню января-сентября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности рухнул на 43,3%, в обрабатывающей промышленности – 4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 4,3%.

При этом производство в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений подросло на 1,1%.

Индекс промышленного производства за сентябрь 2020 г. к сентябрю 2019 г. составил 111,8%, к августу 2020 г. – 104,6%.

В 8 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства в январе-сентябре 2020 г. превысил уровень января-сентября 2019 г. Наибольший прирост наблюдался в сфере производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 19,4%), текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 15,6%), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 5,8%), металлургического производства; производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 5,3%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражирования записанных носителей информации (на 5%).