ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УПАЛО НА 4,2%


11:13 20.10.2020

В январе-июле 2020 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 16 310,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,8% к уровню января-сентября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности рухнул на 43,3%, в обрабатывающей промышленности – 4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 4,3%.

При этом производство в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений подросло на 1,1%.

Индекс промышленного производства за сентябрь 2020 г. к сентябрю 2019 г. составил 111,8%, к августу 2020 г. – 104,6%.

В 8 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства в январе-сентябре 2020 г. превысил уровень января-сентября 2019 г. Наибольший прирост наблюдался в сфере производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 19,4%), текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 15,6%), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 5,8%), металлургического производства; производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 5,3%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражирования записанных носителей информации (на 5%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2020
валюта курс
EUR 3.0138
USD 2.5708
RUB 3.2999
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0138 +0.002
USD 2.5708 -0.0021
RUB 3.2999 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0150 3.0180
USD 2.5600 2.5650
RUB 3.2850 3.2950
подробнее

Конвертация в банках
на 20.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1780
EUR/RUB 91.4500 91.9500
USD/RUB 77.7000 78.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте