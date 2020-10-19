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ЭКОНОМИКА РБ
СП ЗАО «МАЗ-МАН» УСОВЕРШЕНСТВОВАЛО МОДЕЛЬ САМОСВАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
10:50 20.10.2020
СП ЗАО «МАЗ-МАН» освоило выпуск усовершенствованных моделей самосвальных платформ для автомобилей с колесной формулой 6х4, 6х6, 8х4 и 8х8.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, основными особенностями новых самосвальных платформ являются: изменение формы кузова, применение высокопрочных материалов (сталь Strenx 700 или Quard 400) при изготовлении передних, боковых стенок и заднего борта, что позволяет увеличить сроки эксплуатации кузова.
Новые кузова спроектированы с максимальной унификацией деталей, что позволяет сделать их универсальными и технологичными: лестница раскладная, с возможностью установки справа и слева; на переднем борту (усиленный наклонный) предусмотрена возможность установки запасного колеса как слева, так и справа; уширители кузова над мостами задней тележки.
В конструкции самосвальной платформы предусмотрена возможность подогрева кузова выхлопными газами (слева или справа), ступеньки внутри, установка гидроцилиндра с верхним креплением.
С 2021 СП ЗАО «МАЗ-МАН» планирует установить новые платформы на все самосвальные модели собственного производства.
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