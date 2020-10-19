ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 1,1%


09:47 20.10.2020

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-сентябрь 2020 г. в текущих ценах составил 15 935,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП снизился на 1,1% к уровню января-сентября 2019 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2020
валюта курс
EUR 3.0138
USD 2.5708
RUB 3.2999
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0138 +0.002
USD 2.5708 -0.0021
RUB 3.2999 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0150 3.0200
USD 2.5620 2.5660
RUB 3.2920 3.3050
подробнее

Конвертация в банках
на 20.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1790
EUR/RUB 91.2000 91.8000
USD/RUB 77.5000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте