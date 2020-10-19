ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 1,1%

09:47 20.10.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-сентябрь 2020 г. в текущих ценах составил 15 935,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП снизился на 1,1% к уровню января-сентября 2019 г.