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ЭКОНОМИКА РБ


НА БМЗ ВЫПУСТИЛИ 700-ТЫСЯЧНУЮ ТОННУ БОРТОВОЙ БРОНЗИРОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ


09:36 20.10.2020

Cталепроволочный цех №1 ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» выпустил 700-тысячную тонну бортовой бронзированной проволоки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, продукция отгружена потребителю в Португалию.

Бортовая бронзированная проволока выпускается на БМЗ только в сталепроволочном цехе №1, поэтому на преодоление планки в 700 тысяч тонн потребовалось более 20 лет. За это время на предприятии был освоен выпуск около 20 типов бортовой бронзированной проволоки диаметрами от 0,89 до 2 миллиметров. В настоящий момент свыше 90% данной продукции, предназначенной для армирования шин, реализуется за пределы Беларуси, в том числе и на заводы таких известных компаний, как Michelin, Continentalи Pirelli. Среди крупных потребителей также — «Нижнекамскшина» и «Кордиант».

За январь-сентябрь 2020 года БМЗ экспортировал в 10 стран 27,7 тысячи тонн бортовой бронзированной проволоки. Несмотря на временное снижение активности на внешнем рынке, вызванное карантинными мероприятиями, заводу в текущем году удалось увеличить поставки данной продукции в ЕС. Значительный рост экспорта наблюдается в Германию и Нидерланды. Лидером потребления на европейском пространстве является Румыния, куда объем реализации бортовой бронзированной проволоки за 9 месяцев 2020-го превысил $4 миллиона.
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