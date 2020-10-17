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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОС НА 1,2%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 10,1%
18:10 19.10.2020
В Минске розничный товарооборот в январе-сентябре 2020 г. составил 11 879,6 млн рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота города, в январе-сентябре 2020 г. составил 11 175,8 млн рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2020 г. составил 820 млн рублей, или 76,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.
В январе-сентябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 45 257,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 89,9% к уровню января-сентября 2019 г.
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