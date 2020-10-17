В Минске розничный товарооборот в январе-сентябре 2020 г. составил 11 879,6 млн рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота города, в январе-сентябре 2020 г. составил 11 175,8 млн рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2020 г. составил 820 млн рублей, или 76,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.

В январе-сентябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 45 257,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 89,9% к уровню января-сентября 2019 г.