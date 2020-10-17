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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ МАЛОГО БИЗНЕСА ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 12,0 МЛН РУБЛЕЙ
17:54 19.10.2020
В Витебской области зарегистрировано 31 882 субъекта малого бизнеса, из которых 8425 организаций и 23457 индивидуальных предпринимателя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, поступления в бюджет от данной категории плательщиков к прошлому году увеличились в действующих ценах на 12,0 млн рублей и составили 313,5 млн. рублей.
По предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет увеличились на 13,2 млн рублей и составили 282,5 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям уменьшились на 1,2 млн рублей и составили 31,0 млн рублей.
Количество субъектов малого бизнеса к прошлому году увеличилось на 781, в том числе количество индивидуальных предпринимателей выросло на 926, организаций - уменьшилось на 145.
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