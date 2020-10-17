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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РАБОТАЕТ ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОФСОЮЗЫ СТРАНЫ ПЛАТФОРМА «ПРОФСОЮЗ ОНЛАЙН»
17:41 19.10.2020
В Беларуси уже более больше месяца работает платформа «Профсоюз онлайн», которая помогает людям вступить или создать свой независимый профсоюз.
Проект создан при поддержке Координационного совета. С помощью платформы «Профсоюз онлайн» создаются 25 первичных профсоюзных организаций. Объединяются врачи, работники сферы культуры, IT, предприятий, строительных организаций, студенты и другие.
Медики благодаря проекту создали свою Минскую городскую первичную профсоюзную организацию сотрудников здравоохранения СПБ «Белые халаты». Сегодня через сайт в независимый профсоюз подано 1000 заявок. Инициатива работает в рамках правового поля.
«Мы помогаем людям вступить в независимый профсоюз или создать организацию независимого профсоюза у себя на местах, - объяснила Марина Воробей, основатель платформы «Профсоюз онлайн», - то есть люди, подавшие заявку на платформе «Профсоюз онлайн» становятся членами официально зарегистрированных в Беларуси независимых профсоюзов: Белорусский независимый профсоюз (БНП), Свободный профсоюз Белорусский (СПБ), Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), Свободный профсоюз металлистов».
Для того, чтобы вступить в независимый профсоюз, необходимо заполнить форму на сайте blrs.online. Кроме того, работает чат-бот в Telegram @BlrsOnlineBot. Подать можно коллективную заявку (если в профсоюз хотят вступить 5 и более человек), индивидуальную (человек хочет вступить в профсоюз сам) или индивидуальную с сотрудничеством (когда подающий заявку готов привлечь в профсоюз своих коллег).
Коллективные и индивидуальные заявки волонтеры проекта перенаправляют в профсоюзы. А тем, кто хочет создать профсоюз у себя на предприятии, в компании, в организации — волонтеры помогают найти и привлечь единомышленников. Предлагают пошаговый алгоритм, шаблоны заявлений, агитки и ответы на часто задаваемые вопросы.
«Получается, что мы не просто собираем и перенаправляем заявки — мы сопровождаем людей. Даже тех, кто желает самостоятельно вступить в профсоюз, сделать это через платформу «Профсоюз онлайн» гораздо удобнее, чем самому определять, в какой из независимых профсоюзов податься. Вступайте, чтобы менять страну! И делайте это в рамках закона», - прокомментировала Марина Воробей, основатель платформы «Профсоюз онлайн».
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