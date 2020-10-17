Концерн «Белнефтехим» принял решение об увеличении предельных максимальных розничных цен на топливо на одну копейку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, с 20 октября 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,69 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,79 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,01 рубля, ДТ – 1,79 рубля.

В концерна пояснили, что данный уровень цен на моторное топливо в Беларуси в текущем году продолжает оставаться ниже, чем в сопредельных государствах на 15-46% и выше на 16%, чем в Российской Федерации, где применяется демпфирующий механизм ценообразования.

«Концерн сохраняет стратегию поэтапной корректировки цен на моторное топливо, которая позволила не допустить резких ценовых колебаний и скачков в период посевной и уборочной компаний. Также максимально реализованы возможности по их сдерживанию без ущерба для экономики предприятий нефтепереработки, несмотря на негативное влияние внешних экономических факторов», - прокомментировали в пресс-службе.