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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОКРАТИЛИСЬ НА 5,8%
17:22 19.10.2020
В январе-сентябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 49,7 млн тонн грузов, или 94,2% к январю-сентябрю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 20,9 млрд тонно-километров, или 92,6% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре 2020 г. воспользовались 474,8 млн человек, или 80,3% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 5 707,6 млн пассажиро-километров, или 63,4% к уровню января-сентября 2019 г.
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