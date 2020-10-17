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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КБ РАДАР» МОДЕРНИЗИРОВАЛО И ПОСТАНОВИЛО НА ЭКСПОРТ СТАНЦИЮ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ С БПЛА «ГРОЗА-С»
16:59 19.10.2020
ОАО «КБ Радар» модернизировало станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Гроза-С».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на основании опыта эксплуатации станций радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Гроза-С» в различных климатических условиях, а также принимая во внимание пожелания пользователей ранее экспортированных изделий, специалистами ОАО «КБ Радар» - управляющая компания холдинга «Системы радиолокации» были произведены усовершенствования в конструкции и программном обеспечении станции.
В результате доработок удалось повысить степень автоматизации работы станции, существенно сократить время развертывания и значительно уменьшить количество операций, выполняемых экипажем для приведения станции из походного положения в боевое. Выполнена доработка для обеспечения устойчивости станции к эксплуатации в условиях экстремально жаркого климата. Значительно переработан операторский отсек, повышена его эргономичность.
Модифицированная версия станции «Гроза-С» была по достоинству оценена иностранными заказчиками и уже поставлена на экспорт.
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